Миколаїв залишився без води через аварію. До вечора обіцяють повернути

Через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману припинилося водопостачання в Миколаїв, але воду обіцяють повернути до вечора.

Джерело: "Миколаївводоканал" у Facebook

Дослівно: "Увага! В місті припиняється водопостачання!

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На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, а тому в місто подаватися вода взагалі не буде".

Деталі: В повідомленні зазначається, що наразі фахівці визначаються, скільки часу знадобиться для проведення ремонтних робіт.

За словами комунальників, скоріш за все, на ремонт піде не один день. Вказано, що аварія сталася не в результаті бойових дій.

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В свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім висловив сподівання, що проблему зможуть невдозві усунути.

Пряма мова: "Що стосується аварії на водозагоні, то є пошкодження насосів, але сподіваємося, що один насос за добу відновлять, щоб повернути водопостачання".

Оновлено: Пізніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що Миколаївводоканал уже наповнює всі резервуари водою. Увечері вона повернеться у домівки.