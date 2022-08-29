Николаев остался без воды из-за аварии - коммунальщики
Из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана прекратилось водоснабжение в Николаев, но воду обещают вернуть к вечеру.
Источник: "Николаевводоканал" в Facebook
Дословно: "Внимание! В городе прекращается водоснабжение!
На водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, а потому в город подаваться вода вообще не будет".
Детали: В сообщении отмечается, что специалисты определяются, сколько времени понадобится для проведения ремонтных работ.
По словам коммунальщиков, скорее всего, на ремонт уйдет не один день.
Указано, что авария произошла не в результате боевых действий.
В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким выразил надежду, что проблему смогут вскоре устранить.
Прямая речь: "Что касается аварии на водозаборе, то имеет место повреждение насосов, но надеемся, что один насос за сутки возобновят, чтобы вернуть водоснабжение".
Обновлено: Позже мэр города Александр Сенкевич сообщил, что Николаевводоканал уже наполняет все резервуары водой. Вечером она вернется в дома горожан.