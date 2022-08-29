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Глава ОВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу центру Харкова

Мазуренко Альона Понеділок, 29 серпня 2022, 12:12
Усі фото ТГ Синєгубова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував наслідки ракетного удару російських окупантів по центру Харкова 28 серпня.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА.

Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: Синєгубов додав, що наразі на місці працюють комунальні служби та правоохоронці.

Крім того, на місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300.

 
 
 
 

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Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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