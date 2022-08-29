Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава ОВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу центру Харкова

Альона Мазуренко Понеділок, 29 серпня 2022, 12:12
Глава ОВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу центру Харкова
Усі фото ТГ Синєгубова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував наслідки ракетного удару російських окупантів по центру Харкова 28 серпня.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА.

Реклама:

Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: Синєгубов додав, що наразі на місці працюють комунальні служби та правоохоронці.

Крім того, на місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300.

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 
 

Теми: ХарківобстрілРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: