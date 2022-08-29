Глава ОВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу центру Харкова
Понеділок, 29 серпня 2022, 12:12
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував наслідки ракетного удару російських окупантів по центру Харкова 28 серпня.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА.
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Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав".
Деталі: Синєгубов додав, що наразі на місці працюють комунальні служби та правоохоронці.
Крім того, на місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300.
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