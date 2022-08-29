Глава ОВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу центру Харкова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував наслідки ракетного удару російських окупантів по центру Харкова 28 серпня.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА.

Реклама:

Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: Синєгубов додав, що наразі на місці працюють комунальні служби та правоохоронці.

Крім того, на місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300.