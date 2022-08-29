Глава ОВА опубликовал фото последствий вражеских обстрелов центра Харькова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Харькова 28 августа.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Обе запущенные оккупантами ракеты взорвались возле здания Харьковской ОВА.

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Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал".

Детали: Синегубов добавил, что сейчас на месте работают коммунальные службы и правоохранители.

Кроме того, на месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300.