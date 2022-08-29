Глава ОВА опубликовал фото последствий вражеских обстрелов центра Харькова
Понедельник, 29 августа 2022, 12:12
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Харькова 28 августа.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Обе запущенные оккупантами ракеты взорвались возле здания Харьковской ОВА.
Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал".
Детали: Синегубов добавил, что сейчас на месте работают коммунальные службы и правоохранители.
Кроме того, на месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300.
ВИДЕО ДНЯ