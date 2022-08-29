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Зеленський: Перемога України стане найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 серпня 2022, 12:29
Зеленський: Перемога України стане найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув
фото з Facebook президента

Президент Володимир Зеленський зазначив, що незалежність України та перемога у війні проти російського агресора стане найкращим ушануванням пам'яті всіх полеглих героїв.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. 

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І наша пам'ять – це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно! 

Слава нашому народу! Слава всім нашим воїнам! Слава Україні!".

Деталі: 29 серпня українці вшановують пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що кожного дня українці мають згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.

"Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом.

На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців", - зазначив головнокомандувач.

Залужний пообіцяв, що "жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги".

Про те, що боротьба триває, а найкращі сини і доньки України продовжують її ціною життів, нагадав і міністр оборони Олексій Резніков.

Пряма мова: "Я схиляю голову перед близькими та рідними кожного захисника і захисниці, в пошані до кожного нашого Героя, адже жодні слова не зможуть вгамувати цей біль втрати.

Не Україна цю війну почала, але Україна її завершить. Перемогою".

 
фото з facebook президента

Теми: війнаЗеленськийЗалужнийРезніков
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