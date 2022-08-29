Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Перемога України стане найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 серпня 2022, 12:29
фото з Facebook президента

Президент Володимир Зеленський зазначив, що незалежність України та перемога у війні проти російського агресора стане найкращим ушануванням пам'яті всіх полеглих героїв.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. 

І наша пам'ять – це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно! 

Слава нашому народу! Слава всім нашим воїнам! Слава Україні!".

Деталі: 29 серпня українці вшановують пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що кожного дня українці мають згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.

ВІДЕО ДНЯ

"Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом.

На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців", - зазначив головнокомандувач.

Залужний пообіцяв, що "жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги".

Про те, що боротьба триває, а найкращі сини і доньки України продовжують її ціною життів, нагадав і міністр оборони Олексій Резніков.

Пряма мова: "Я схиляю голову перед близькими та рідними кожного захисника і захисниці, в пошані до кожного нашого Героя, адже жодні слова не зможуть вгамувати цей біль втрати.

Не Україна цю війну почала, але Україна її завершить. Перемогою".

 
фото з facebook президента

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаЗеленськийЗалужнийРезніков
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Гарантії безпеки: Єрмак заявив про новий етап війни і закликав до рішучих кроків

відеоЗеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону

Україна вручила Туреччині ноту через судно, що могло перевезти російські С-300 через Босфор

Зеленський про переговори з РФ: Вони все одно прийдуть за іншими територіями

Труханов заперечив, що хоче переговорів з РФ: будемо боротись до остаточної перемоги

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС сфокусується на трьох завданнях – МЗС

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
War Speeches. Гаранти небезпеки в Європі 
Окупанти залишились без великих мостів на Херсонщині, робота HIMARS дала результати
Глава ОВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу центру Харкова
Останні новини
23:58
По Сумщині за день було 43 "прильоти" з САУ й мінометів
23:53
Боррель розповів, яким може бути рішення ЄС щодо видачі віз росіянам
23:39
Гарантії безпеки: Єрмак заявив про новий етап війни і закликав до рішучих кроків
23:31
Розвідка США вивчає секретні документи, вилучені з резиденції Трампа
22:54
відеоЗеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону
22:53
Болгарія почала переговори з РФ про газ, але заперечує зміну зовнішньої політики
22:28
В Москві арештували більше 100 "багатих і успішних", які зібралися на автопробіг
22:13
"Час повертатися!": Кулеба у Швеції закликав IKEA відновити діяльність в Україні
22:12
Українські війська відбили в росіян 4 села на півдні – CNN
22:04
Сербія зможе обійтися без російських енергоносіїв – Вучич
Усі новини...