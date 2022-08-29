Зеленский: Победа Украины станет лучшим чествованием памяти всех погибших

Президент Владимир Зеленский отметил, что независимость Украины и победа в войне против российского агрессора станет лучшим чествованием памяти всех павших героев.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь.

И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!

Слава нашему народу! Слава всем нашим воинам! Слава Украине!".

Детали: 29 августа украинцы чтят память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что каждый день украинцы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу.

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"Не существует правильных слов или дельных моментов, когда речь идет о потерях. Потому что это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были всей Вселенной.

К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев", - отметил главнокомандующий.

Залужный пообещал, что "ни одна жертва не станет тщетной - мы будем продолжать борьбу до нашей Победы".

О том, что борьба продолжается, а лучшие сыновья и дочери Украины продолжают ее ценой жизней, напомнил и министр обороны Алексей Резников.

Прямая речь: "Я склоняю голову перед близкими и родными каждого защитника и защитницы, в память о каждом нашем Герое, ведь никакие слова не смогут унять эту боль потери.

Не Украина войну начала, но Украина ее завершит. Победой".