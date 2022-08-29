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ЗСУ пішли у наступ на Півдні, прорвали першу лінію оборони

Роман ПетренкоПонеділок, 29 серпня 2022, 13:11
ЗСУ пішли у наступ на Півдні, прорвали першу лінію оборони
фото ілюстративне, міноборони

Оперативне угруповання "Каховка" оприлюднило відео, в якому йдеться, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

Джерело: ОУ "Каховка", співрозмовники УП у Збройних силах, керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в коментарі hromarske

Дослівно: "109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою".

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Деталі: Оперативне угруповання також оприлюднило відео, на якому російський військовий скаржиться на те, що Збройні сили прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині.

Джерела "Української правди" підтверджують прорив.

Ще одне джерело у ЗСУ на півдні зазначає, що на деяких ділянках був прорив першої лінії оборони окупантів, але "про щось конкретне говорити ще зарано, великий фронт".

ВІДЕО ДНЯ

ЗСУ розпочали наступальні дії у багатьох напрямках на півдні України, повідомила Гуменюк.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

Теми: Збройні силиХерсонська областьвійна
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