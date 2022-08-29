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ВСУ пошли в наступление на Юге, прорвали первую линию обороны

Роман ПетренкоПонедельник, 29 августа 2022, 13:11
фото иллюстративное, минобороны

Оперативная группировка "Каховка" обнародовала видео, в котором говорится, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Источник: ОУ "Каховка", собеседник УП в Вооруженных силах, руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии hromarske

Дословно: "109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя".

Детали: Оперативная группировка также обнародовала видео, на котором российский военный жалуется на то, что Вооруженные силыпрорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Источники "Украинской правды" подтверждают прорыв.

Еще один источник в ВСУ на юге отмечает, что на некоторых участках был прорыв первой линии обороны оккупантов, но "о чем-то конкретном говорить еще рано, большой фронт".

ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, сообщила Гуменюк.

ВИДЕО ДНЯ

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

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Темы: Вооруженные силыХерсонская областьвойна
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