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Україна проти приєднання до "балканського" пакета розширення ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 13:18

В уряді не хочуть, щоб Україна стала частиною так званого "балканського" пакета розширення ЄС та рухалася у групі з державами Західних Балкан.

Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми не хочемо йти слідами останніх країн розширення, ми не хочемо бути частиною балканського формату розширення - тому що кожна хвиля розширення має свої певні історичні аспекти… Думаю, що Україна трошки з інших позиції "постукала" або вибила двері в ЄС. Ми не в тій позиції, що ми будемо чекати і відзначати як подію національного масштабу відкриття перемовин по кожній окремій главі Угоди про приєднання до ЄС", - зауважила віцепрем’єрка.

На її думку, Україні не загрожує доля Північної Македонії, яка йде до Євросоюзу вже більше 15 років. Стефанішина акцентувала, що Україна взяла ініціативу в свої руки і "не сидить і не чекає" вказівок, як їй далі рухатися до ЄС, а проактивно реалізує необхідні для цього внутрішні зміни, зокрема й завдяки Угоді про асоціацію.

"Ми, отримавши лише нещодавно статус кандидата, все ж таки дуже просунуті у питаннях, які стосуються перемовин з ЄС, розуміння того, на що ЄС спроможний і ні. І звичайно, важливе розуміння, яке ми вже маємо зараз, це те, що рішення знаходяться в столицях. Тому ми будемо працювати зі столицями, і це буде системна робота", - зазначила вона.

Ольга Стефанішина вважає реалістичним горизонтом відкриття переговорів про членство 2023 рік та прогнозує, що Україна спроможна виконати умови у рамках переговорів протягом трьох років. 

Повне інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".

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Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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