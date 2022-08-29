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Украина против присоединения к "балканскому" пакету расширения ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 13:18

В правительстве не хотят, чтобы Украина стала частью так называемого "балканского" пакета расширения ЕС и двигалась в группе с государствами Западных Балкан.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

"Мы не хотим идти по следам последних стран расширения, мы не хотим быть частью балканского формата расширения - потому что каждая волна расширения имеет свои определенные исторические аспекты… Думаю, что Украина немного с других позиции "постучала" или выбила двери в ЕС. Мы не в той позиции, когда мы будем ждать и отмечать как событие национального масштаба открытие переговоров по каждой отдельной главе Соглашения о присоединении к ЕС", - отметила вице-премьер.

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По ее мнению, Украине не грозит судьба Северной Македонии, которая идет в Евросоюз уже больше 15 лет. Стефанишина акцентировала, что Украина взяла инициативу в свои руки и "не сидит и не ждет" указаний, как ей дальше двигаться в ЕС, а проактивно реализует необходимые для этого внутренние изменения, в том числе благодаря Соглашению об ассоциации.

"Мы, получив лишь недавно статус кандидата, все же очень продвинуты в вопросах, касающихся переговоров с ЕС, понимания того, на что ЕС способен, а на что - нет. И конечно, важно понимание, которое мы уже имеем сейчас, что решения находятся в столицах. Поэтому мы будем работать со столицами, и это будет системная работа", - отметила она.

Ольга Стефанишина считает реалистичным горизонтом открытия переговоров о членстве 2023 год и прогнозирует, что Украина способна выполнить условия в рамках переговоров в течение трех лет.

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Полностью интервью смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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