Віцепрем'єрка пояснила, чому ЄС "відсіяв" Грузію, і буде рада вступу України в ЄС разом з Молдовою

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що Україна рада буде вступити до ЄС разом з Молдовою та зацікавлена, щоб країни рухалися в одному темпі.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

За її словами, у Києві ніколи не розглядали питання вступу України та Молдови до ЄС як взаємозалежні, але для Євросоюзу такі пакетні рішення є традицією.

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"Шкода, що Грузія не стала частиною цього тріо розширення. Але для нас важливо, що рішення, яке стосується лише України і Молдови це також дуже важливе геополітичне рішення, яке стає елементом безпеки і передбачуваності у всьому регіоні. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб Молдова слідувала за Україною по тим же темпам, за якими ми йдемо", - зазначила віцепрем’єрка.

Вона переконана, що Молдова не буде "пригальмовувати" рух України до ЄС (як сталося з Молдовою під час президентства Януковича, коли їй заважало гальмування України), а Україна зі свого боку гальмувати не збирається.

На питання, чи приймуть обидві країни до ЄС одночасно Стефанішина відповіла, що Україна "буде рада, якщо Молдова буде разом з нами".

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На її думку, однією з ключових причин, чому у ЄС утрималися від надання Грузії статусу кандидата, стали сумніви у визначеності та безповоротності її євроінтеграційного курсу - на рівні суспільної думки та уряду.

У випадку України, зазначає Стефанішина, відповідь була однозначною: підтримка громадянами членства в ЄС становила 91% на момент розгляду питання, а євроінтеграційний курс з 2014 року залишався незмінним та закріплений у Конституції.

"В питаннях Молдови і Грузії, можливо, ці питання потребували оцінки і не було впевненості в тому, що надалі такі країни, як Грузія будуть такими ж передбачуваними з точки зору їх європейських прагнень. Я думаю, що це мало виключне значення… Я впевнена, що громадяни Грузії точно не змінюють своєї позиції, але вони є заручниками певних політичних процесів", - зазначила віцепрем’єрка.

Вона висловила побоювання, що значні реформаторські досягнення Грузії у минулому можуть бути зруйновані певними політичними конфліктами в середині держави. "Нам дуже шкода спостерігати за цією ситуацією. Але ми також розуміємо, що ті країни, які хочуть бути з Україною в одному кошику, мають відповідати високим стандартам, яким відповідає Україна", - додала Ольга Стефанішина.

Віцепрем'єрка також зауважила, що Україна не хоче приєднання до "балканського" пакета розширення ЄС.

Повне інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".