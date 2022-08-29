Вице-премьер объяснила, почему ЕС "отсеял" Грузию, и будет рада вступлению Украины в ЕС вместе с Молдовой

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Украина рада будет вступить в ЕС вместе с Молдовой и заинтересована, чтобы страны двигались в одном темпе.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По ее словам, в Киеве никогда не рассматривали вопросы вступления Украины и Молдовы в ЕС как взаимосвязанные, но для Евросоюза такие пакетные решения – это традиция.

"Жаль, что Грузия не стала частью этого трио расширения. Но для нас важно, что решение, касающееся только Украины и Молдовы, это также очень важное геополитическое решение, которое становится элементом безопасности и предсказуемости во всем регионе. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы Молдова следовала за Украиной тем же темпом, которым мы идем", - отметила вице-премьер.

Она убеждена, что Молдова не будет "притормаживать" движение Украины в ЕС (как произошло с Молдовой во время президентства Януковича, когда ей мешало торможение Украины), а Украина со своей стороны тормозить не собирается.

На вопрос, примут ли обе страны в ЕС одновременно, Стефанишина ответила, что Украина "будет рада, если Молдова будет вместе с нами".

По ее мнению, одной из ключевых причин, почему в ЕС воздержались от предоставления Грузии статуса кандидата, стали сомнения в определенности и безвозвратности ее евроинтеграционного курса – на уровне общественного мнения и правительства.

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В случае Украины, отмечает Стефанишина, ответ был однозначным: поддержка гражданами членства в ЕС составила 91% на момент рассмотрения вопроса, а евроинтеграционный курс с 2014 года оставался неизменным и закреплен в Конституции.

"В вопросах Молдовы и Грузии, возможно, эти вопросы нуждались в оценке и не было уверенности в том, что в дальнейшем такие страны, как Грузия, будут такими же предсказуемыми с точки зрения их европейских стремлений. Я думаю, что это имело исключительное значение... Я уверена, что граждане Грузии точно не меняют своей позиции, но они заложники определенных политических процессов", - отметила вице-премьер.

Она выразила опасение, что значительные реформаторские достижения Грузии в прошлом могут быть разрушены определенными политическими конфликтами внутри государства. "Нам очень жаль наблюдать за этой ситуацией. Но мы также понимаем, что те страны, которые хотят быть с Украиной в одной корзине должны соответствовать высоким стандартам, которым отвечает Украина", - добавила Ольга Стефанишина.

Вице-премьер также отметила, что Украина не хочет присоединения к "балканскому" пакету расширения ЕС.