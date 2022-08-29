Оборона аеропорту: генерал заявив про замовну справу, Генштаб парирував, ДБР розслідує розкрадання

Генеральний штаб роз'яснює, що залучав генерал-майора Сергія Кривоноса до керівництва обороною аеропорту "Жуляни" як добровольця. В свою чергу наразі ДБР розслідує фактову справу щодо розкрадання майна летовища.

Джерело: пресслужби Генштабу і Державного бюро розслідувань

Деталі: Журналіст Юрій Бутусов напередодні оприлюднив коментар генерал-майора Кривоноса, який повідомив про кримінальну справу стосовно ніби-то видання незаконних наказів при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні 2022 року. Генерал-майор назвав справу "політичним замовленням офісу президента Зеленського".

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"Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу", - цитував зокрема журналіст Кривоноса.

ДБР та Генштаб відреагували на заяви військового.

Дослівно Генштаб: "Стосовно участі Кривоноса в обороні аеропорту Київ: від початку широкомасштабної збройної агресії його, виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід щодо оборони краматорського аеродрому 2014 року, Головнокомандувачем ЗС України було призначено керівником оборони аеропорту "Київ".

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З 24.02.2022 року до сьогодні Кривонос С.Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило".

Деталі: У Генштабі пояснюють, що в ході стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт "Київ" було взято під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС України, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту "Київ".

Там вказують, що публічні заяви Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби "не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану"+.

Військові вкотре звертнулись до політиків, лідерів громадської думки, журналістів щодо утримання від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

В умовах військової агресії рф проти України дуже важливо перевіряти факти перед тим, як розповсюджувати "зраду" на кшталт "проти генерала порушили справу за захист аеропорту".

В свою чергу в ДБР заявили, що "не займались і не займатимуться переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні".

В Бюро підтвердили, що дійсно відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища.

"У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю", - йдеться в повідомленні ДБР.

На учточнююче запитання УП, чи фігурує в провадженні Кривонос, у пресслужбі ДБР наголосили, що справа є фактовою.