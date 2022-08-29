Оборона аэропорта: генерал заявил о заказном деле, Генштаб парировал, ГБР расследует хищение

Генеральный штаб разъясняет, что привлекал генерал-майора Сергея Кривоноса к руководству обороной аэропорта "Киев" в качестве добровольца. В свою очередь, ГБР расследует фактовое дело о хищении имущества аэропорта.

Источник: пресс-службы Генштаба и Государственного бюро расследований

Детали: Журналист Юрий Бутусов накануне обнародовал комментарий генерал-майора Кривоноса, который сообщил об уголовном деле о якобы издании незаконных приказов при организации обороны аэропорта "Жуляны" в феврале-марте 2022 года. Генерал-майор назвал дело "политическим заказом офиса президента Зеленского".

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"Следователи ГБР получили указание признать незаконным приказ подписанный лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным о назначении меня командиром обороны аэропорта Жуляны, и о зачислении меня на военную службу", - цитировал в частности журналист Кривоноса.

ГБР и Генштаб отреагировали на заявления военного.

Дословно Генштаб: "Что касается участия Кривоноса в обороне аэропорта Киев: с начала широкомасштабной вооруженной агрессии он, исключительно как доброволец, учитывая боевой опыт обороны краматорского аэродрома 2014 года, главнокомандующим ВС Украины был назначен руководителем обороны аэропорта "Киев".

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С 24.02.2022 года по настоящее время Кривонос С.Г. на военной службе не находится и военную службу во время мобилизации не призывался. Документы, предоставленные в публикации, не являются основанием для зачисления на военную службу, в том числе при проведении мобилизации. Соответственно, никаких указаний от Верховного главнокомандующего ВС Украины по его увольнению с военной службы не поступало".

Детали: В Генштабе объясняют, что в ходе стабилизации ситуации вокруг Киева аэропорт "Киев" был взят под охрану и оборону подразделениями Территориальной обороны ВС Украины, а генерал-майор запаса Сергей Кривонос был освобожден от оказания помощи по обороне аэропорта "Киев".

Там указывают, что публичные заявления Кривоноса о влиянии президента Украины на органы досудебного расследования, увольнении его с военной службы "не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения".

Военные в очередной раз обратились к политикам, лидерам общественного мнения, журналистам о воздержании от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.

В свою очередь в ГБР заявили, что "не занимались и не будут заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно будут пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне".

В Бюро подтвердили, что действительно открыли уголовное производство по факту хищения имущества аэропорта.

"В рамках расследования уголовного производства, возбужденного по ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) проверяется информация об обоснованности приказов военным по изъятию транспортных средств аэропорта и другого имущества. Также исследуется правомерность приказа осуществить повреждение взлетно- посадочных полос аэропорта, что не оговаривалось военной необходимостью", - говорится в сообщении ГБР.

На уточняющий вопрос УП, фигурирует ли в производстве Кривонос, в пресс-службе ГБР подчеркнули, что дело является фактовым.