СБУ встановила ще одного кадировця, який катував і вбивав людей на Київщині

Служба безпеки зібрала докази про злочини на ще одного кадировця із загону "Ахмат" Ізнаура Мусаєва, який під час окупації Київщини катував і убив 5-х цивільних у Бучанському районі.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі Київщини".

Деталі: Повідомляється, що майору поліції РФ Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

Воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі.

При цьому російські солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців.

Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із ЗСУ, жорстоко розстрілювали людей.