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СБУ встановила ще одного кадировця, який катував і вбивав людей на Київщині

Альона Мазуренко Понеділок, 29 серпня 2022, 14:05

Служба безпеки зібрала докази про злочини на ще одного кадировця із загону "Ахмат" Ізнаура Мусаєва, який під час окупації Київщини катував і убив 5-х цивільних у Бучанському районі.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі Київщини".

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Деталі: Повідомляється, що майору поліції РФ Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

Воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі.

 

При цьому російські солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців.

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Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із ЗСУ, жорстоко розстрілювали людей.

Теми: КадировСБУвбивствоКиївська область
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