СБУ установила еще одного кадыровца, который пытал и убивал людей на Киевщине

Служба безопасности собрала доказательства о преступлениях на еще одного кадыровца из отряда "Ахмат" Изнаура Мусаева, который во время оккупации Киевщины пытал и убил 5 гражданских в Бучанском районе.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике, безжалостно убившего пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины".

Детали: Сообщается, что майору полиции РФ Мусаев Изнаур Ибрагимович объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.

Военный преступник в составе оккупационных войск РФ участвовал в захвате села Микуличи.

При этом российские солдаты, совершая насилие и казни, совершали спецрейды для устрашения местных жителей.

Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные, под предлогом предотвращения сотрудничества гражданских с ВСУ, жестоко расстреливали людей.