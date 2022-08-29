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СБУ установила еще одного кадыровца, который пытал и убивал людей на Киевщине

Алена МазуренкоПонедельник, 29 августа 2022, 14:05

Служба безопасности собрала доказательства о преступлениях на еще одного кадыровца из отряда "Ахмат" Изнаура Мусаева, который во время оккупации Киевщины пытал и убил 5 гражданских в Бучанском районе.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике, безжалостно убившего пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины".

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Детали: Сообщается, что майору полиции РФ Мусаев Изнаур Ибрагимович объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.

Военный преступник в составе оккупационных войск РФ участвовал в захвате села Микуличи.

 

При этом российские солдаты, совершая насилие и казни, совершали спецрейды для устрашения местных жителей.

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Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные, под предлогом предотвращения сотрудничества гражданских с ВСУ, жестоко расстреливали людей.

Темы: КадыровСБУубийствоКиевская область
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