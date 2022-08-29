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Шольц підтримує розширення ЄС і членство України

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 13:55

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб у результаті включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.

Про це він заявив під час виступу у Карловому університеті у Празі, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У промові, під назвою "Європа - наше майбутнє", він сказав, що "ми повинні набагато сильніше використовувати вплив нашої об'єднаної Європи".

Шольц підкреслив прихильність Німеччини до розширення ЄС, наголосивши, що це відповідає інтересам Європейського Союзу.

"У наші дні знову постає питання, де проходитиме майбутня розділова лінія між цією вільною Європою та неоімперською автократією", — додав він.

Він також закликав країни ЄС "згуртувати лави, вирішити старі конфлікти та знайти нові рішення" і заявив, що Німеччина підтримуватиме Київ "стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Європейській правді" заявила, що реалістичний час відкриття переговорів про членство у ЄС - 2023 рік.

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Повне інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".

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Теми: ШольцЄСУкраїнаєвроінтеграція
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