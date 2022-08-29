Шольц поддерживает расширение ЕС и членство Украины, Молдовы и Грузии

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза, чтобы в итоге включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию.

Об этом он заявил во время выступления в Карловом университете в Праге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы".

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что это отвечает интересам Европейского Союза. "В наши дни снова возникает вопрос, где будет проходить будущая разделительная линия между этой свободной Европой и неоимперской автократией", — добавил он.

Он также призвал страны ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде" заявила, что реалистичное время открытия переговоров о членстве в ЕС - 2023 год.

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