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Шольц поддерживает расширение ЕС и членство Украины, Молдовы и Грузии

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 13:55

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза, чтобы в итоге включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию.

Об этом он заявил во время выступления в Карловом университете в Праге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы".

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Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что это отвечает интересам Европейского Союза. "В наши дни снова возникает вопрос, где будет проходить будущая разделительная линия между этой свободной Европой и неоимперской автократией", — добавил он.

Он также призвал страны ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде" заявила, что реалистичное время открытия переговоров о членстве в ЕС - 2023 год.

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Полностью интервью смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".

Темы: ШольцЕСУкраинаевроинтеграция
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