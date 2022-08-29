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Шольц пропонує підтримку Німеччини для розбудови української ППО та артилерії

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 14:22

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив ідею про те, що Німеччина могла би допомагати Україні розбудовувати артилерію та сили протиповітряної оборони, у координації з іншими західними союзниками.

Як повідомляють Spiegel і Tagesspiegel, про це він сказав під час публічного виступу у Празі. 

Шольц зазначив, що щойно домовилися про новий пакет військової допомоги для України на 600 млн євро (ймовірно, йдеться про військову допомогу ЄС, оскільки у Чехії саме проходить зустріч міністрів оборони - прим. ЄП), та наголосив, що підтримка України має бути постійною і стабільною. 

"Наприклад, Німеччина могла би пріоритетно опікуватися підтримкою розбудови протиповітряної оборони та артилерії ЗСУ… Ми маємо швидко домовитися про таку систему скоординованої підтримки, і щоб вона була… надійною, і, головне, тривалаа стільки, скільки необхідно", - зазначив федеральний канцлер. 

Він сказав, що разом з Нідерландами ФРН вже ініціювала розподіл такої роботи між усіма партнерами України. 

Шольц висловився також за створення спільної з європейськими сусідами системи протиповітряної оборони, зазначивши, що це зіграє на спільну безпеку і буде дешевше та ефективніше, ніж якщо кожна країна буде посилювати цей напрямок окремо для себе. 

Крім того, у виступі канцлер висловився за розширення ЄС і членство України, Молдови та Грузії.

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Теми: ШольцУкраїнаППОзброя
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