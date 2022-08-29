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Шольц предлагает поддержку Германии для развития украинской ПВО и артиллерии

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 14:22

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал идею о том, что Германия могла бы помогать Украине укреплять артиллерию и силы противовоздушной обороны в координации с другими западными союзниками.

Как сообщают Spiegel и Tagesspiegel, об этом он сказал во время публичного выступления в Праге.

Шольц подчеркнул, что поддержка Украины должна быть постоянной и стабильной. Он сказал, что вместе с Нидерландами ФРГ уже инициировала распределение такой работы между всеми партнерами Украины.

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"Например, Германия могла бы приоритетно заботиться о поддержке развития противовоздушной обороны и артиллерии ВСУ… Мы должны быстро договориться о такой системе скоординированной поддержки, и чтобы она была… надежной, и, главное, продолжалась столько, сколько необходимо", - отметил федеральный канцлер.

"Только стоимость нашего последнего пакета военной помощи – 600 млн евро. Наша цель – это современные ВСУ, всегда готовые защищать свою страну", – добавил канцлер.

Шольц высказался за создание совместной с европейскими соседями системы противовоздушной обороны, отметив, что это сыграет на общую безопасность и будет дешевле и эффективнее, чем если каждая страна будет усиливать это направление отдельно для себя.

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Кроме того, в выступлении канцлер высказался за расширение ЕС и членство Украины, Молдовы и Грузии.

Темы: ШольцУкраинаПВОоружие
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