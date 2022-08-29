Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц предлагает поддержку Германии для развития украинской ПВО и артиллерии

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 14:22

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал идею о том, что Германия могла бы помогать Украине укреплять артиллерию и силы противовоздушной обороны в координации с другими западными союзниками.

Как сообщают Spiegel и Tagesspiegel, об этом он сказал во время публичного выступления в Праге.

Шольц подчеркнул, что поддержка Украины должна быть постоянной и стабильной. Он сказал, что вместе с Нидерландами ФРГ уже инициировала распределение такой работы между всеми партнерами Украины.

"Например, Германия могла бы приоритетно заботиться о поддержке развития противовоздушной обороны и артиллерии ВСУ… Мы должны быстро договориться о такой системе скоординированной поддержки, и чтобы она была… надежной, и, главное, продолжалась столько, сколько необходимо", - отметил федеральный канцлер.

"Только стоимость нашего последнего пакета военной помощи – 600 млн евро. Наша цель – это современные ВСУ, всегда готовые защищать свою страну", – добавил канцлер.

Шольц высказался за создание совместной с европейскими соседями системы противовоздушной обороны, отметив, что это сыграет на общую безопасность и будет дешевле и эффективнее, чем если каждая страна будет усиливать это направление отдельно для себя.

Кроме того, в выступлении канцлер высказался за расширение ЕС и членство Украины, Молдовы и Грузии.

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ШольцУкраинаПВОоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам

видеоЗеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы

Украина вручила Турции ноту из-за судна, которое могло перевезти российские С-300 через Босфор

Зеленский о переговорах с РФ: Они все равно придут за другими территориями

Труханов возразил, что хочет переговоров с РФ: будем бороться до окончательной победы

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Шольц
Шольц поддерживает расширение ЕС и членство Украины, Молдовы и Грузии
Шольц: Германия не будет поставлять оружие, из которого можно обстрелять РФ
Шольц посетил украинских военных на полигоне в Германии и пообещал больше оружия
Последние новости
02:15
В ВСУ подтвердили уничтожение российской переправы в Херсонской области
01:20
фотоСМИ: В крыше здания ЗАЭС появились пробоины
01:00
Скандал с прослушиванием в Греции: парламент проголосовал за создание следственной комиссии
00:15
В Словакии "простились" с МиГ-29, которые может получить Украина
23:58
По Сумщине за день было 43 "прилета" из САУ и минометов
23:53
Боррель рассказал, каким может быть решение ЕС по выдаче виз россиянам
23:39
Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам
23:31
Разведка США изучает секретные документы, изъятые из резиденции Трампа
22:54
видеоЗеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы
22:53
Болгария начала переговоры с РФ о газе, но отрицает изменение внешней политики
Все новости...