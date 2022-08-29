Поблизу кордону з Росією українські воїни знищили російську САУ
Нацгвардійці розвідали місцеросташування ворожої самохідної артилерійської установки поблизу кордону, яку потім прицільно знищили артилеристи.
Джерело: пресцентр Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ
Дослівно: "Сили оборони знищили російську САУ 2С19 "Мста-С", здатну бити на 29 кілометрів.
Це відбулося на Півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України".
Деталі: Зазначається, що гвардійці та представники ССО за допомогою безпілотника розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати.
Артилеристи ж ЗСУ завдали філігранного вогневого ураження по ворожій САУ.