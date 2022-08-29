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Поблизу кордону з Росією українські воїни знищили російську САУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 серпня 2022, 15:42
скриншот

Нацгвардійці розвідали місцеросташування ворожої самохідної артилерійської установки поблизу кордону, яку потім прицільно знищили артилеристи.

Джерело: пресцентр Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ

Дослівно: "Сили оборони знищили російську САУ 2С19 "Мста-С", здатну бити на 29 кілометрів.

Це відбулося на Півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України".

Деталі: Зазначається, що гвардійці та представники ССО за допомогою безпілотника розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати.

Артилеристи ж ЗСУ завдали філігранного вогневого ураження по ворожій САУ.

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Теми: війнаХарківська область
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