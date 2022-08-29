У границы с Россией украинские воины уничтожили российскую САУ

Нацгвардейцы разведали месторасположение вражеской самоходной артиллерийской установки вблизи границы, которую затем прицельно уничтожили артиллеристы.

Источник: пресс-центр Восточного оперативно-территориального объединения НГУ

Дословно: "Силы обороны уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С", способную бить на 29 километров.

Это произошло на Севере Харьковщины, в районе государственной границы Украины со страной-оккупантом. Таков результат совместной работы артиллерийской разведки Национальной гвардии и артиллерийского расчета одной из бригад Вооруженных сил Украины".

Подробности: Гвардейцы и представители ССО с помощью беспилотника разведали цель, корректировали огонь и верифицировали результаты.

Артиллеристы же ВСУ нанесли филигранное огневое поражение по вражеской САУ.