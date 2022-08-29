Дуда розповів, які у нього стосунки з Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда розповів про те, які у нього стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він розказав в інтерв’ю радіо ZET, пише "Європейська правда".

"Можу сказати, що у політичному сенсі він мій друг. Міцна дружба в політиці з почуттям взаємної поваги, насамперед моєї поваги до нього. Він виявився на висоті", - сказав президент Польщі.

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"У нас політичні дружні та дружні стосунки. Я роблю все, щоб його підтримати", - додав Дуда.

Нагадаємо, Анджей Дуда під час візиту до Києва 23 серпня заявив, що Польща підтримуватиме Україну до останнього дня боротьби.

Наприкінці липня Верховна рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні, ініційований Володимиром Зеленським як подяка Польщі за допомогу українцям.