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Дуда рассказал, какие у него отношения с Зеленским

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 16:34

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, какие у него отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью радио ZET, пишет "Европейская правда".

"Могу сказать, что в политическом смысле он мой друг. Крепкая дружба в политике с чувством взаимного уважения, прежде всего, моего уважения к нему. Он оказался на высоте", - сказал президент Польши.

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"У нас политические дружеские и дружеские отношения. Я делаю все, чтобы его поддержать", - добавил Дуда.

Напомним, Анджей Дуда во время визита в Киев 23 августа заявил, что Польша будет поддерживать Украину до последнего дня борьбы.

В конце июля Верховная рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине, инициированный Владимиром Зеленским как благодарность Польше за помощь украинцам.

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Темы: ДудаЗеленскийПольша
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