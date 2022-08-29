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ЄС пропонує тренувати українських снайперів, саперів і офіцерів – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 18:02

Європейський Союз пропонує у межах своєї місії з тренування українських військовослужбовців у сусідніх країнах здійснювати підготовку снайперів, фахівців із розмінування та офіцерського складу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на документ, поширений Європейською службою зовнішніх дій серед держав-членів ЄС.

Згідно з ним, Україна визначила конкретні потреби щодо підготовки військових, зокрема для медичних, саперних і снайперських завдань, а також різних видів підготовки офіцерів.

"Після подальшої перевірки ЗСУ та консультацій з партнерами, зокрема США та Великої Британії, одне або декілька вищезазначених завдань можуть бути підтримані цією навчальною місією ЄС", – йдеться в документі.

За даними Bloomberg, на зустрічі дипломатів ЄС минулого тижня принаймні одна держава висловила занепокоєння щодо того, що така місія може посилити напруженість у відносинах із Росією.

Декілька держав-членів ЄС порушили питання про те, чому виникла потреба в місії на даному етапі, і як найкращим чином гарантувати, що вона не накладатиметься на інші зусилля з підготовки українських військових.

У документі зазначається, що місія з підготовки українських військових буде діяти на тимчасовій основі, але її "зрештою можна буде розгорнути в Україні, коли дозволять умови та буде ухвалене відповідне рішення".

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель анонсував місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.

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Теми: арміяУкраїнаЄС
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