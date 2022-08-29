ЕС предлагает тренировать украинских снайперов, саперов и офицеров – СМИ

Европейский Союз предлагает в рамках своей миссии по тренировке украинских военнослужащих в соседних странах осуществлять подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерскому составу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ, распространенный Европейской службой внешних действий среди государств-членов ЕС.

Согласно ему, Украина определила конкретные потребности в подготовке военных, в частности для медицинских, саперных и снайперских задач, а также различных видов подготовки офицеров.

"После дальнейшей проверки ВСУ и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобритании, одна или несколько вышеупомянутых задач могут быть поддержаны этой учебной миссией ЕС", – говорится в документе.

По данным Bloomberg, на встрече дипломатов ЕС на прошлой неделе по крайней мере одно государство выразило обеспокоенность тем, что такая миссия может усилить напряженность в отношениях с Россией.

Несколько государств-членов ЕС подняли вопрос о том, почему возникла потребность в миссии на данном этапе, и как наилучшим образом гарантировать, что она не будет налагаться на другие усилия по подготовке украинских военных.

В документе отмечается, что миссия по подготовке украинских военных будет действовать на временной основе, но ее "в конце концов, можно будет развернуть в Украине, когда разрешат условия и будет принято соответствующее решение".

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На прошлой неделе высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания, Норвегия, Нидерланды и Новая Зеландия.