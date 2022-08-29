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Норвегія планує виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 18:21

Уряд Норвегії збирається витратити 2 мільярди норвезьких крон (понад $200 млн) для забезпечення України газом.

Про це повідомила пресслужба норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Уряд пропонує, щоб Норвегія виділила 2 мільярди норвезьких крон для того, щоб українці могли забезпечити себе газом для зимового періоду. 

"Війна призвела до того, що Україна потребує негайної зовнішньої підтримки. Україна звернулася до Норвегії з проханням взяти на себе головну роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Ми стежимо за ситуацією і пропонуємо витратити 2 млрд крон на закупівлю українцями газу восени та взимку", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре. 

Під час візиту до Києва у липні Стьоре оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку Україні до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 та 2023 роках. 

Стьоре зазначив, що внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе цієї зими зберегти тепло в лікарнях і школах України, а також надасть багатьом можливість готувати гарячу їжу.

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Теми: Норвегіягазгроші
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