Норвегія планує виділити Україні близько $200 млн на закупівлю газу

Уряд Норвегії збирається витратити 2 мільярди норвезьких крон (понад $200 млн) для забезпечення України газом.

Про це повідомила пресслужба норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Уряд пропонує, щоб Норвегія виділила 2 мільярди норвезьких крон для того, щоб українці могли забезпечити себе газом для зимового періоду.

"Війна призвела до того, що Україна потребує негайної зовнішньої підтримки. Україна звернулася до Норвегії з проханням взяти на себе головну роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Ми стежимо за ситуацією і пропонуємо витратити 2 млрд крон на закупівлю українцями газу восени та взимку", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре.

Під час візиту до Києва у липні Стьоре оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку Україні до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 та 2023 роках.

Стьоре зазначив, що внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе цієї зими зберегти тепло в лікарнях і школах України, а також надасть багатьом можливість готувати гарячу їжу.