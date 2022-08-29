Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Норвегия планирует выделить Украине около $200 млн на закупку газа

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 18:21

Правительство Норвегии собирается потратить 2 миллиарда норвежских крон (свыше $200 млн) для обеспечения Украины газом.

Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

Правительство предлагает, чтобы Норвегия выделила 2 миллиарда норвежских крон, чтобы украинцы могли обеспечить себя газом для зимнего периода.

"Война привела к тому, что Украина нуждается в немедленной внешней поддержке. Украина обратилась в Норвегию с просьбой взять на себя главную роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Мы следим за ситуацией и предлагаем потратить 2 млрд крон на закупку украинцами газа осенью и зимой", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Во время визита в Киев в июле Стере объявил, что Норвегия увеличит свою поддержку Украине до 10 миллиардов норвежских крон в 2022 и 2023 годах.

Стере отметил, что вклад в закупку газа, среди прочего, поможет этой зимой сохранить тепло в больницах и школах Украины, а также предоставит многим возможность готовить горячую еду.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Норвегиягазденьги
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам

видеоЗеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы

Украина вручила Турции ноту из-за судна, которое могло перевезти российские С-300 через Босфор

Зеленский о переговорах с РФ: Они все равно придут за другими территориями

Труханов возразил, что хочет переговоров с РФ: будем бороться до окончательной победы

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Норвегия
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
Подвинула Россию: Норвегия заняла первое место среди поставщиков газа в ЕС
Норвегия тоже будет помогать тренировать украинских военных в Британии
Последние новости
04:58
РФ ударила по Запорожью
04:10
В Ираке вспыхнули смертельные стычки после отставки влиятельного священнослужителя
03:11
Politico: У Байдена хотят помочь Тайваню оружием на более миллиард долларов
02:15
В ВСУ подтвердили уничтожение российской переправы в Херсонской области
01:20
фотоСМИ: В крыше здания ЗАЭС появились пробоины
01:00
Скандал с прослушиванием в Греции: парламент проголосовал за создание следственной комиссии
00:15
В Словакии "простились" с МиГ-29, которые может получить Украина
23:58
По Сумщине за день было 43 "прилета" из САУ и минометов
23:53
Боррель рассказал, каким может быть решение ЕС по выдаче виз россиянам
23:39
Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам
Все новости...