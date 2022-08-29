Норвегия планирует выделить Украине около $200 млн на закупку газа

Правительство Норвегии собирается потратить 2 миллиарда норвежских крон (свыше $200 млн) для обеспечения Украины газом.

Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

Правительство предлагает, чтобы Норвегия выделила 2 миллиарда норвежских крон, чтобы украинцы могли обеспечить себя газом для зимнего периода.

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"Война привела к тому, что Украина нуждается в немедленной внешней поддержке. Украина обратилась в Норвегию с просьбой взять на себя главную роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Мы следим за ситуацией и предлагаем потратить 2 млрд крон на закупку украинцами газа осенью и зимой", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Во время визита в Киев в июле Стере объявил, что Норвегия увеличит свою поддержку Украине до 10 миллиардов норвежских крон в 2022 и 2023 годах.

Стере отметил, что вклад в закупку газа, среди прочего, поможет этой зимой сохранить тепло в больницах и школах Украины, а также предоставит многим возможность готовить горячую еду.