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Нідерланди надішлють ще три групи слідчих в Україну, щоб допомогти розслідуванню МКС

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 19:27

Кримінальні слідчі з Нідерландів здійснять ще три візити в Україну, щоб сприяти розслідуванню Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів під час повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі очільників нідерландських міністерств закордонних справ, оборони та юстиції до парламенту, викладеному на сайті Міноборони країни.

"Група слідчих відвідає (Україну) під прапором Міжнародного кримінального суду ще три рази протягом цього і наступного років", – зазначається в листі. Перший із запланованих візитів відбудеться восени 2022-го, наступні два – навесні та влітку 2023-го.

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Група складається з представників Королівської військової поліції Нідерландів та фахівців із інших оборонних відомств. Також до неї можуть долучитися представники й інших країн, це питання ще вирішується.

У листі наголошується, що робота групи криміналістів обмежуватиметься лише територіями, підконтрольними Україні, тож прямого зіткнення з російськими військовими не очікується. А проте, існують ризики російських ракетних ударів, і в разі зміни безпекової ситуації членів місії можуть відкликати.

"Міністри зазначають, що вони свідомі ризиків. Але уряд також враховує, що Нідерланди не хочуть, аби порушення міжнародного правопорядку лишалися безкарними. Група криміналістів може зробити важливий внесок у цю справу", – підсумовується в повідомленні.

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Нагадаємо, група слідчих експертів з Нідерландів уже прибувала до України у першій половині травня, де працювала під керівництвом Міжнародного кримінального суду.

У серпні стало відомо, що Офіс генерального прокурора України обговорює з Міжнародним кримінальним судом можливість передання кількох кримінальних справ, пов’язаних із військовою агресією Росії.

Читайте також: Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС.

Теми: НідерландисудвійнаРосія
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