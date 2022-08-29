Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди надішлють ще три групи слідчих в Україну, щоб допомогти розслідуванню МКС

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 19:27

Кримінальні слідчі з Нідерландів здійснять ще три візити в Україну, щоб сприяти розслідуванню Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів під час повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі очільників нідерландських міністерств закордонних справ, оборони та юстиції до парламенту, викладеному на сайті Міноборони країни.

"Група слідчих відвідає (Україну) під прапором Міжнародного кримінального суду ще три рази протягом цього і наступного років", – зазначається в листі. Перший із запланованих візитів відбудеться восени 2022-го, наступні два – навесні та влітку 2023-го.

Група складається з представників Королівської військової поліції Нідерландів та фахівців із інших оборонних відомств. Також до неї можуть долучитися представники й інших країн, це питання ще вирішується.

У листі наголошується, що робота групи криміналістів обмежуватиметься лише територіями, підконтрольними Україні, тож прямого зіткнення з російськими військовими не очікується. А проте, існують ризики російських ракетних ударів, і в разі зміни безпекової ситуації членів місії можуть відкликати.

"Міністри зазначають, що вони свідомі ризиків. Але уряд також враховує, що Нідерланди не хочуть, аби порушення міжнародного правопорядку лишалися безкарними. Група криміналістів може зробити важливий внесок у цю справу", – підсумовується в повідомленні.

Нагадаємо, група слідчих експертів з Нідерландів уже прибувала до України у першій половині травня, де працювала під керівництвом Міжнародного кримінального суду.

ВІДЕО ДНЯ

У серпні стало відомо, що Офіс генерального прокурора України обговорює з Міжнародним кримінальним судом можливість передання кількох кримінальних справ, пов’язаних із військовою агресією Росії.

Читайте також: Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: НідерландисудвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Гарантії безпеки: Єрмак заявив про новий етап війни і закликав до рішучих кроків

відеоЗеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону

Україна вручила Туреччині ноту через судно, що могло перевезти російські С-300 через Босфор

Зеленський про переговори з РФ: Вони все одно прийдуть за іншими територіями

Труханов заперечив, що хоче переговорів з РФ: будемо боротись до остаточної перемоги

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС сфокусується на трьох завданнях – МЗС

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Нідерланди
Влада Гааги хоче тимчасового звільнення від санкцій ЄС проти РФ
У Нідерландах деталізували плани додаткової допомоги для України: загалом 80 млн євро
Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро
Останні новини
07:32
Росіяни атакували на кількох напрямках, але відійшли – Генштаб
06:55
ISW: Кремль намагається утримати фасад своїх військових успіхів
06:02
“Талібан” домовляється з РФ про закупівлю бензину
04:58
РФ вдарила по Запоріжжю
04:10
В Іраку спалахнули смертельні сутички після відставки впливового священнослужителя
03:11
Politico: У Байдена хочуть допомогти Тайваню зброєю на понад мільярд доларів
02:15
В ЗСУ підтвердили знищення російської переправи на Херсонщині
01:20
фотоЗМІ: У даху будівлі ЗАЕС з'явилися пробоїни
01:00
Скандал із прослуховуванням у Греції: парламент проголосував за створення слідчої комісії
00:15
У Словаччині "попрощалися" з МіГ-29, які можуть дістатися Україні
Усі новини...