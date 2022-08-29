Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нидерланды пришлют еще три группы следователей в Украину, чтобы помочь расследованию МУС

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 19:27

Уголовные следователи из Нидерландов совершат еще три визита в Украину, чтобы содействовать расследованию Международным уголовным судом военных преступлений во время полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме руководителей нидерландских министерств иностранных дел, обороны и юстиции в парламент, выложенном на сайте Минобороны страны.

"Группа следователей посетит (Украину) под флагом Международного уголовного суда еще три раза в течение этого и следующего года", – отмечается в письме. Первый из запланированных визитов состоится осенью 2022-го, следующие два – весной и летом 2023-го.

Группа состоит из представителей Королевской военной полиции Нидерландов и специалистов других оборонных ведомств. Также к ней могут присоединиться представители других стран, этот вопрос еще решается.

В письме отмечается, что работа группы криминалистов будет ограничиваться только территориями, подконтрольными Украине, так что прямого столкновения с российскими военными не ожидается. Однако существуют риски российских ракетных ударов, и в случае изменения ситуации в безопасности членов миссии могут отозвать.

"Министры отмечают, что они осознают риски. Но правительство также учитывает, что Нидерланды не хотят, чтобы нарушения международного правопорядка оставались безнаказанными. Группа криминалистов может внести важный вклад в это дело", – заключается в сообщении.

Напомним, группа следователей из Нидерландов уже прибывала в Украину в первой половине мая, где работала под руководством Международного уголовного суда.

ВИДЕО ДНЯ

В августе стало известно, что Офис генерального прокурора Украины обсуждает с Международным уголовным судом возможность передачи ряда уголовных дел, связанных с военной агрессией России.

Читайте также: Гаага без влияния, но с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: НидерландысудвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам

видеоЗеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы

Украина вручила Турции ноту из-за судна, которое могло перевезти российские С-300 через Босфор

Зеленский о переговорах с РФ: Они все равно придут за другими территориями

Труханов возразил, что хочет переговоров с РФ: будем бороться до окончательной победы

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Нидерланды
Власти Гааги хотят временного освобождения от санкций ЕС против РФ
В Нидерландах детализировали планы дополнительной помощи для Украины: всего 80 млн евро
Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро
Последние новости
07:32
Россияне атаковали на нескольких направлениях, но отошли – Генштаб
06:55
ISW: Кремль пытается удержать фасад своих военных успехов
06:02
"Талибан" договаривается с РФ о закупке бензина
04:58
РФ ударила по Запорожью
04:10
В Ираке вспыхнули смертельные стычки после отставки влиятельного священнослужителя
03:11
Politico: У Байдена хотят помочь Тайваню оружием на более миллиард долларов
02:15
В ВСУ подтвердили уничтожение российской переправы в Херсонской области
01:20
фотоСМИ: В крыше здания ЗАЭС появились пробоины
01:00
Скандал с прослушиванием в Греции: парламент проголосовал за создание следственной комиссии
00:15
В Словакии "простились" с МиГ-29, которые может получить Украина
Все новости...