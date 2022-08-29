Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды пришлют еще три группы следователей в Украину, чтобы помочь расследованию МУС

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 19:27

Уголовные следователи из Нидерландов совершат еще три визита в Украину, чтобы содействовать расследованию Международным уголовным судом военных преступлений во время полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме руководителей нидерландских министерств иностранных дел, обороны и юстиции в парламент, выложенном на сайте Минобороны страны.

"Группа следователей посетит (Украину) под флагом Международного уголовного суда еще три раза в течение этого и следующего года", – отмечается в письме. Первый из запланированных визитов состоится осенью 2022-го, следующие два – весной и летом 2023-го.

Реклама:

Группа состоит из представителей Королевской военной полиции Нидерландов и специалистов других оборонных ведомств. Также к ней могут присоединиться представители других стран, этот вопрос еще решается.

В письме отмечается, что работа группы криминалистов будет ограничиваться только территориями, подконтрольными Украине, так что прямого столкновения с российскими военными не ожидается. Однако существуют риски российских ракетных ударов, и в случае изменения ситуации в безопасности членов миссии могут отозвать.

"Министры отмечают, что они осознают риски. Но правительство также учитывает, что Нидерланды не хотят, чтобы нарушения международного правопорядка оставались безнаказанными. Группа криминалистов может внести важный вклад в это дело", – заключается в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, группа следователей из Нидерландов уже прибывала в Украину в первой половине мая, где работала под руководством Международного уголовного суда.

В августе стало известно, что Офис генерального прокурора Украины обсуждает с Международным уголовным судом возможность передачи ряда уголовных дел, связанных с военной агрессией России.

Читайте также: Гаага без влияния, но с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.

Темы: НидерландысудвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Нидерланды
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
В Нидерландах сообщили, куда пойдет часть обещанных F-16
Глава МИД Нидерландов может стать еврокомиссаром
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: