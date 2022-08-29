Нидерланды пришлют еще три группы следователей в Украину, чтобы помочь расследованию МУС

Уголовные следователи из Нидерландов совершат еще три визита в Украину, чтобы содействовать расследованию Международным уголовным судом военных преступлений во время полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме руководителей нидерландских министерств иностранных дел, обороны и юстиции в парламент, выложенном на сайте Минобороны страны.

"Группа следователей посетит (Украину) под флагом Международного уголовного суда еще три раза в течение этого и следующего года", – отмечается в письме. Первый из запланированных визитов состоится осенью 2022-го, следующие два – весной и летом 2023-го.

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Группа состоит из представителей Королевской военной полиции Нидерландов и специалистов других оборонных ведомств. Также к ней могут присоединиться представители других стран, этот вопрос еще решается.

В письме отмечается, что работа группы криминалистов будет ограничиваться только территориями, подконтрольными Украине, так что прямого столкновения с российскими военными не ожидается. Однако существуют риски российских ракетных ударов, и в случае изменения ситуации в безопасности членов миссии могут отозвать.

"Министры отмечают, что они осознают риски. Но правительство также учитывает, что Нидерланды не хотят, чтобы нарушения международного правопорядка оставались безнаказанными. Группа криминалистов может внести важный вклад в это дело", – заключается в сообщении.

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Напомним, группа следователей из Нидерландов уже прибывала в Украину в первой половине мая, где работала под руководством Международного уголовного суда.

В августе стало известно, что Офис генерального прокурора Украины обсуждает с Международным уголовным судом возможность передачи ряда уголовных дел, связанных с военной агрессией России.

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