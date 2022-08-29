Зеленський про переговори з РФ: Вони все одно прийдуть за іншими територіями

Президент України Володимир Зеленський вважає, що легенду про "потужну Росію" потрібно забути, а на переговори з росіянами зараз не варто покладатися.

Джерело: Володимир Зеленський у виступі на 17-му Стратегічному форумі у м. Блед (Словенія), "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, Білорусь, Прибалтика. Легенду про велику державу треба забути. Ми на полі бою це показуємо".

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Деталі: Відповідаючи на запитання про можливі переговори, Зеленський сказав, що Україна хоче повернути свої території.

"Процес може бути різним. Я не готовий спрогнозувати, як це буде і коли", – зазначив президент.

Для переговорів потрібно, щоб обидві сторони цього хотіли, наголосив він.

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Пряма мова: "Вони не хочуть переговорів. У їхньому розумінні – це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим – російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати і південь російськими територіями, після того, як вони проведуть там якийсь "референдум"...

Вони все рівно за півроку прийдуть за іншими нашими територіями.

Стіл переговорів представники російської влади обов'язково нам запропонують, коли вони побачать силу в світі, який підтримує Україну".