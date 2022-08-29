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Зеленський про переговори з РФ: Вони все одно прийдуть за іншими територіями

Олена РощінаПонеділок, 29 серпня 2022, 20:37
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що легенду про "потужну Росію" потрібно забути, а на переговори з росіянами зараз не варто покладатися.

Джерело: Володимир Зеленський у виступі на 17-му Стратегічному форумі у м. Блед (Словенія), "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, Білорусь, Прибалтика. Легенду про велику державу треба забути. Ми на полі бою це показуємо".

Деталі: Відповідаючи на запитання про можливі переговори, Зеленський сказав, що Україна хоче повернути свої території. 

"Процес може бути різним. Я не готовий спрогнозувати, як це буде і коли", – зазначив президент.

Для переговорів потрібно, щоб обидві сторони цього хотіли, наголосив він. 

Пряма мова: "Вони не хочуть переговорів. У їхньому розумінні – це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим – російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати і південь російськими територіями, після того, як вони проведуть там якийсь "референдум"... 

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Вони все рівно за півроку прийдуть за іншими нашими територіями.

Стіл переговорів представники російської влади обов'язково нам запропонують, коли вони побачать силу в світі, який підтримує Україну".

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Теми: ЗеленськийРосіяпереговоривійна
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