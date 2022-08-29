Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о переговорах с РФ: Они все равно придут за другими территориями

Елена РощинаПонедельник, 29 августа 2022, 20:37
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что легенду о "мощной России" нужно забыть, а на переговоры с россиянами сейчас не стоит полагаться.

Источник: Владимир Зеленский в выступлении на 17-м Стратегическом форуме в г. Блед (Словения), "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Все должны понять, что они не так мощны, как о себе они писали в книгах красного цвета в течение 100 последних лет. Когда эта страна была мощной, в рамках СССР были такие страны как Украина, Казахстан, Беларусь, Прибалтика. Легенду о великом государстве нужно забыть. Мы на поле боя это показываем".

Детали: Отвечая на вопрос о возможных переговорах, Зеленский сказал, что Украина хочет вернуть свои территории.

"Процесс может быть разным. Я не готов спрогнозировать, как это будет и когда", – отметил президент.

Для переговоров нужно, чтобы обе стороны этого хотели, подчеркнул он.

Прямая речь: "Они не хотят переговоров. В их понимании – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – российские территории. Недавно они сказали, что Украина должна признать и юг российскими территориями, после того, как они проведут там некий "референдум"...

ВИДЕО ДНЯ

Они все равно через полгода придут за другими нашими территориями.

Стол переговоров представители российских властей обязательно нам предложат, когда они увидят силу в мире, который поддерживает Украину".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийРосcияпереговорывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам

видеоЗеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы

Украина вручила Турции ноту из-за судна, которое могло перевезти российские С-300 через Босфор

Зеленский о переговорах с РФ: Они все равно придут за другими территориями

Труханов возразил, что хочет переговоров с РФ: будем бороться до окончательной победы

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Атаки оккупантов на пяти направлениях захлебнулись – Генштаб
В Мариуполе выманили и подорвали патруль оккупантов – советник мэра
Белый дом отреагировал на сообщение о начале украинского контрнаступления
Украинские войска отбили у россиян 4 села на юге – CNN
Последние новости
08:36
Афины возмущены из-за комментариев Эрдогана о войне 1922 года и "подлых греках"
08:30
фото, видео Полиция поймала 3 мошенников: разворовали более полумиллиона долларов Минобороны
07:57
США считают, что РФ применит купленные у Ирана беспилотники в войне против Украины – СМИ
07:54
Западный дипломат: ЧФ РФ разбит и "мало что делает"
07:32
Россияне атаковали на нескольких направлениях, но получили отпор и отошли – Генштаб
06:55
ISW: Кремль пытается удержать фасад своих военных успехов
06:02
"Талибан" договаривается с РФ о закупке бензина
04:58
РФ ударила по Запорожью
04:10
В Ираке вспыхнули смертельные стычки после отставки влиятельного священнослужителя
03:11
Politico: У Байдена хотят помочь Тайваню оружием на более миллиард долларов
Все новости...