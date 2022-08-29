Зеленский о переговорах с РФ: Они все равно придут за другими территориями

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что легенду о "мощной России" нужно забыть, а на переговоры с россиянами сейчас не стоит полагаться.

Источник: Владимир Зеленский в выступлении на 17-м Стратегическом форуме в г. Блед (Словения), "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Все должны понять, что они не так мощны, как о себе они писали в книгах красного цвета в течение 100 последних лет. Когда эта страна была мощной, в рамках СССР были такие страны как Украина, Казахстан, Беларусь, Прибалтика. Легенду о великом государстве нужно забыть. Мы на поле боя это показываем".

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Детали: Отвечая на вопрос о возможных переговорах, Зеленский сказал, что Украина хочет вернуть свои территории.

"Процесс может быть разным. Я не готов спрогнозировать, как это будет и когда", – отметил президент.

Для переговоров нужно, чтобы обе стороны этого хотели, подчеркнул он.

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Прямая речь: "Они не хотят переговоров. В их понимании – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – российские территории. Недавно они сказали, что Украина должна признать и юг российскими территориями, после того, как они проведут там некий "референдум"...

Они все равно через полгода придут за другими нашими территориями.

Стол переговоров представители российских властей обязательно нам предложат, когда они увидят силу в мире, который поддерживает Украину".