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Жителів Київщини попередили про "вибухові роботи" 30 серпня

Понеділок, 29 серпня 2022, 21:17

Жителів Білоцерківського та Обухівського районів Київської області попередили, що 30 серпня вони можуть чути звуки вибухів через роботи на гранітних родовищах. 

Джерело: Київська обласна військова адміністрація з посиланням на Білоцерківську та Обухівську райадміністрації

Деталі: 30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що у Сквирській громаді Білоцерківського району, заплановано проведення технологічних робіт. Вони будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції. 

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Також вибухові роботи пройдуть 30 серпня з 11:00 до 16:00 на території "Богуславського кар’єру", що в Богуславській територіальній громаді Обухівського району.

ОВА просить із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.

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