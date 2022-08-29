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Жителей Киевщины предупредили о "взрывных работах" 30 августа

Понедельник, 29 августа 2022, 21:17

Жителей Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области предупредили, что 30 августа они могут слышать звуки взрывов из-за работ на гранитных месторождениях.

Источник: Киевская областная военная администрация со ссылкой на Белоцерковскую и Обуховскую райадминистрации

Детали: 30 августа на Шамраевском месторождении гранитов в Сквирской общине Белоцерковского района запланировано проведение технологических работ. Они будут сопровождаться взрывами с целью разрыхления гранитов, пригодных для производства щебеночной продукции.

Также взрывные работы пройдут 30 августа с 11:00 до 16:00 на территории Богуславского карьера, что в Богуславской территориальной общине Обуховского района.

ОВА просит с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.

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