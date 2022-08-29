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У Бундесвері підтримують ідею Шольца про "Залізний купол" для Європи

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 21:20

Командувач Повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Інґо Ґерхарц у понеділок підтримав пропозицію канцлера Олафа Шольца про створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Особливо в галузі протиповітряної оборони та наземної підтримки ППО європейцям, безумовно, є сенс об'єднати свої сили", – сказав генерал-лейтенант Ґерхарц під час візиту на естонську авіабазу ВПС в Емарі.

Як пояснив головнокомандувач Повітряних сил Німеччини, йдеться про купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow 3. Вона може бути введена в експлуатацію вже 2025 року.

Раніше канцлер Німеччини заявив, що має намір створити загальноєвропейську систему ППО у відповідь на війну Росії проти України, тому що досі ЄС був беззахисний перед можливими атаками противника.

Виступаючи сьогодні перед студентами Карлового інституту в Празі, Шольц наголосив, що Німеччина зараз інвестує мільярди в оборонну промисловість. За його словами, роблячи вибір на користь загальноєвропейської системи ППО, Німеччина зможе захистити своїх європейських сусідів.

Також Шольц висловив ідею про те, що Німеччина могла би допомагати Україні розбудовувати артилерію та сили протиповітряної оборони в координації з іншими західними союзниками.

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Теми: НімеччинаШольц
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