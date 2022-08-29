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У Бундесвері підтримують ідею Шольца про "Залізний купол" для Європи

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 21:20

Командувач Повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Інґо Ґерхарц у понеділок підтримав пропозицію канцлера Олафа Шольца про створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Особливо в галузі протиповітряної оборони та наземної підтримки ППО європейцям, безумовно, є сенс об'єднати свої сили", – сказав генерал-лейтенант Ґерхарц під час візиту на естонську авіабазу ВПС в Емарі.

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Як пояснив головнокомандувач Повітряних сил Німеччини, йдеться про купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow 3. Вона може бути введена в експлуатацію вже 2025 року.

Раніше канцлер Німеччини заявив, що має намір створити загальноєвропейську систему ППО у відповідь на війну Росії проти України, тому що досі ЄС був беззахисний перед можливими атаками противника.

Виступаючи сьогодні перед студентами Карлового інституту в Празі, Шольц наголосив, що Німеччина зараз інвестує мільярди в оборонну промисловість. За його словами, роблячи вибір на користь загальноєвропейської системи ППО, Німеччина зможе захистити своїх європейських сусідів.

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Також Шольц висловив ідею про те, що Німеччина могла би допомагати Україні розбудовувати артилерію та сили протиповітряної оборони в координації з іншими західними союзниками.

Теми: НімеччинаШольц
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