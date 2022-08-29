В Бундесвере поддерживают идею Шольца о "Железном куполе" для Европы

Командующий Воздушными силами Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц в понедельник поддержал предложение канцлера Олафа Шольца о создании общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Особенно в области противовоздушной обороны и наземной поддержки ПВО европейцам, безусловно, есть смысл объединить свои силы", – сказал генерал-лейтенант Герхарц во время визита на эстонскую авиабазу ВВС в Эмари.

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Как пояснил главнокомандующий Воздушными силами Германии, речь идет о покупке израильской системы противоракетной обороны Arrow 3. Она может быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году.

Ранее канцлер Германии заявил, что намерен создать общеевропейскую систему ПВО в ответ на войну России против Украины, потому что до сих пор ЕС был беззащитен перед возможными атаками противника.

Выступая сегодня перед студентами Карлова института в Праге, Шольц подчеркнул, что Германия сейчас инвестирует миллиарды в оборонную промышленность. По его словам, делая выбор в пользу общеевропейской системы ПВО, Германия сможет защитить своих европейских соседей.

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Также Шольц высказал идею о том, что Германия могла бы помогать Украине укреплять артиллерию и силы противовоздушной обороны в координации с другими западными союзниками.