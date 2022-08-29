У Маріуполі виманили і підірвали патруль окупантів – радник мера

У ніч на 29 серпня в окупованому Маріуполі завдяки силам спротиву патруль окупантів підірвався на російській міні, один загарбник помер, інший втратив ногу.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Вночі близько другої ночі в районі вул. Коцюбинского 5 підірвано патруль окупантів. Патруль "приманено" спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються "азовці". Підсумок – один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном.

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Найбільш пікантна деталь – окупанти підірвались на власних мінах, яких безліч у тій зоні і сапери її ігнорують. Доігнорувались, а ми скористались".

Деталі: Андрющенко також повідомляє, що в окупованому місті з'являється прапор України: 28 серпня український символ з'явився у центрі Маріуполя, а вранці 29 серпня – на господарчої будівлі між школами №63 та №64. Окупанти знімають українські прапори і шукають "партизанів".