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В Мариуполе выманили и подорвали патруль оккупантов – советник мэра

Елена РощинаПонедельник, 29 августа 2022, 21:34
В Мариуполе выманили и подорвали патруль оккупантов – советник мэра
Флаг Украины в разрушенном Мариуполе, фото из Telegram Андрющенко Time

В ночь на 29 августа в оккупированном Мариуполе благодаря силам сопротивления патруль оккупантов подорвался на российской мине, один захватчик умер, второй лишился ноги.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Ночью около двух ночи в районе ул. Коцюбинского 5 взорван патруль оккупантов. Патруль "приманило" сопротивление сообщениями, что по адресу укрываются "азовцы". Итог – один оккупант минус нога и в Донецкую больницу. Один оккупант поет с Кобзоном.

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Самая пикантная деталь – оккупанты подорвались на собственных минах, которых множество в той зоне и саперы ее игнорируют. Доигнорировались, а мы воспользовались".

Детали: Андрющенко также сообщает, что в оккупированном городе появляется флаг Украины: 28 августа украинский символ появился в центре Мариуполя, а утром 29 августа – на хозяйственном здании между школами №63 и №64. Оккупанты снимают украинские флаги и ищут "партизан".

Темы: Мариупольоккупацияпартизанывойна
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