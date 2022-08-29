В Мариуполе выманили и подорвали патруль оккупантов – советник мэра

В ночь на 29 августа в оккупированном Мариуполе благодаря силам сопротивления патруль оккупантов подорвался на российской мине, один захватчик умер, второй лишился ноги.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Ночью около двух ночи в районе ул. Коцюбинского 5 взорван патруль оккупантов. Патруль "приманило" сопротивление сообщениями, что по адресу укрываются "азовцы". Итог – один оккупант минус нога и в Донецкую больницу. Один оккупант поет с Кобзоном.

Самая пикантная деталь – оккупанты подорвались на собственных минах, которых множество в той зоне и саперы ее игнорируют. Доигнорировались, а мы воспользовались".

Детали: Андрющенко также сообщает, что в оккупированном городе появляется флаг Украины: 28 августа украинский символ появился в центре Мариуполя, а утром 29 августа – на хозяйственном здании между школами №63 и №64. Оккупанты снимают украинские флаги и ищут "партизан".