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"Час повертатися!": Кулеба у Швеції закликав IKEA відновити діяльність в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 22:13

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який у понеділок перебував із візитом у Швеції, закликав шведський бізнес повернутися в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Закликаю шведський бізнес активно досліджувати й відновлювати діяльність в Україні. Приміром, Scania Group уже збільшує свою бізнес-діяльність. Інші мають наслідувати її приклад. Особливо IKEA, яка з 24 лютого покинула шість українських заводів – час повертатися!" – написав глава МЗС.

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Нагадаємо, Кулеба цього тижня здійснює візити до Швеції та Чехії з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

У Швеції міністр закордонних справ закликав надати більше зброї Україні для боротьби з російським вторгненням.

Водночас прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що шведський уряд надасть Україні новий пакет допомоги загальною сумою мільярд шведських крон (близько 100 млн доларів).

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Теми: Швеціябізнес
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