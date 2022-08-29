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"Время возвращаться!": Кулеба в Швеции призвал IKEA возобновить деятельность в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 22:13

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находившийся в понедельник с визитом в Швеции, призвал шведский бизнес вернуться в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Призываю шведский бизнес активно исследовать и возобновлять деятельность в Украине. К примеру, Scania Group уже увеличивает свою бизнес-деятельность. Другие должны следовать ее примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля покинула шесть украинских заводов – пора возвращаться!" – написал глава МИД.

Напомним, Кулеба на этой неделе совершает визиты в Швецию и Чехию с целью консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию.

В Швеции министр иностранных дел призвал предоставить больше оружия Украине для борьбы с российским вторжением.

В то же время премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведское правительство предоставит Украине новый пакет помощи общей суммой в миллиард шведских крон (около 100 млн долларов).

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Темы: Швециябизнес
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