Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Москві арештували більше 100 "багатих і успішних", які зібралися на автопробіг

Понеділок, 29 серпня 2022, 22:28
У Москві арештували більше 100 багатих і успішних, які зібралися на автопробіг
Фото ілюстративне

В Росії затримали 107 учасників так званого запланованого автопробігу "багатих і успішних", що мав відбутися 28 серпня в центрі Москви.  

Джерело: російське видання Медуза, РБК

Деталі: Затримання почалися ще у неділю, 28 серпня. Російські силовики заявили, що пробіг елітних спортивних автомобілів був несанкціонований.

Реклама:

Таганський районний суд Москви у понеділок призначив 15 діб адміністративного арешту криптоблогеру Олексію Хітрову, який виступив організатором пробігу.

Його визнали винним в організації масового "одночасного перебування громадян у громадських місцях із порушенням громадського порядку".

Загалом на учасників автопробігу завели 118 адміністративних справ. Більшість протоколів на "багатих та успішних" складено за статтею про порушення правил проведення масової акції (ч. 1 ст. 20.2.2 КпАП).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяавтоакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: