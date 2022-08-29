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У Москві арештували більше 100 "багатих і успішних", які зібралися на автопробіг

Понеділок, 29 серпня 2022, 22:28
Фото ілюстративне

В Росії затримали 107 учасників так званого запланованого автопробігу "багатих і успішних", що мав відбутися 28 серпня в центрі Москви.  

Джерело: російське видання Медуза, РБК

Деталі: Затримання почалися ще у неділю, 28 серпня. Російські силовики заявили, що пробіг елітних спортивних автомобілів був несанкціонований.

Таганський районний суд Москви у понеділок призначив 15 діб адміністративного арешту криптоблогеру Олексію Хітрову, який виступив організатором пробігу.

Його визнали винним в організації масового "одночасного перебування громадян у громадських місцях із порушенням громадського порядку".

Загалом на учасників автопробігу завели 118 адміністративних справ. Більшість протоколів на "багатих та успішних" складено за статтею про порушення правил проведення масової акції (ч. 1 ст. 20.2.2 КпАП).

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Теми: Росіяавтоакції
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