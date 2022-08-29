У Москві арештували більше 100 "багатих і успішних", які зібралися на автопробіг

В Росії затримали 107 учасників так званого запланованого автопробігу "багатих і успішних", що мав відбутися 28 серпня в центрі Москви.

Джерело: російське видання Медуза, РБК

Деталі: Затримання почалися ще у неділю, 28 серпня. Російські силовики заявили, що пробіг елітних спортивних автомобілів був несанкціонований.

Таганський районний суд Москви у понеділок призначив 15 діб адміністративного арешту криптоблогеру Олексію Хітрову, який виступив організатором пробігу.

Його визнали винним в організації масового "одночасного перебування громадян у громадських місцях із порушенням громадського порядку".

Загалом на учасників автопробігу завели 118 адміністративних справ. Більшість протоколів на "багатих та успішних" складено за статтею про порушення правил проведення масової акції (ч. 1 ст. 20.2.2 КпАП).