Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Москве арестовали более 100 "богатых и успешных", собравшихся на автопробег

Понедельник, 29 августа 2022, 22:28
В Москве арестовали более 100 богатых и успешных, собравшихся на автопробег
Фото иллюстративное

В России задержали 107 участников так называемого запланированного автопробега "богатых и успешных", который должен был состояться 28 августа в центре Москвы.

Источник: российское издание Медуза, РБК

Детали: Задержания начались еще в воскресенье, 28 августа. Российские силовики заявили, что пробег элитных спортивных автомобилей был несанкционирован.

Реклама:

Таганский районный суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста криптоблогеру Алексею Хитрову, выступившему организатором пробега.

Он был признан виновным в организации массового "одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка".

В общей сложности на участников автопробега завели 118 административных дел. Большинство протоколов на "богатых и успешных" составлено по статье о нарушении правил проведения массовой акции (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияавтоакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Росcия
Защитники отминусовали еще 600 оккупантов и 5 танков - Генштаб
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: