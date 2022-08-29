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В Москве арестовали более 100 "богатых и успешных", собравшихся на автопробег

Понедельник, 29 августа 2022, 22:28
Фото иллюстративное

В России задержали 107 участников так называемого запланированного автопробега "богатых и успешных", который должен был состояться 28 августа в центре Москвы.

Источник: российское издание Медуза, РБК

Детали: Задержания начались еще в воскресенье, 28 августа. Российские силовики заявили, что пробег элитных спортивных автомобилей был несанкционирован.

Таганский районный суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста криптоблогеру Алексею Хитрову, выступившему организатором пробега.

Он был признан виновным в организации массового "одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка".

В общей сложности на участников автопробега завели 118 административных дел. Большинство протоколов на "богатых и успешных" составлено по статье о нарушении правил проведения массовой акции (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

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Темы: Росcияавтоакции
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