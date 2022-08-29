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Болгарія почала переговори з РФ про газ, але заперечує зміну зовнішньої політики

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 22:53

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Галаб Донев у понеділок підтвердив, що Софія розпочала переговори з російською компанією "Газпром" на "найвищому рівні" щодо постачання домовлених раніше обсягів газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Донев заявив в етері болгарського мовника bTV.

Глава болгарського уряду уточнив, що йдеться не про укладання нового контракту з "Газпромом", а про поновлення старого (який мав завершитись цьогоріч) на додатковий період у 2023 році – за ним Росія в односторонньому порядку перестала постачати газ із квітня, коли Софія відмовилась платити за нього в рублях.

"Міністр енергетики (Розен Христов) чекає відповіді "Газпрому". Ми, як тимчасовий уряд, хочемо завершити те, що маємо як домовленості, і не вести переговори про нові контракти, це буде робити черговий уряд. Наша мета - гарантувати весь опалювальний сезон", – наголосив Донев.

Він наголосив, що в цьому рішенні болгарського уряду "жодного геополітичного повороту немає".

"Вона (Болгарія) – частина Європейського Союзу, а також добросовісний і надійний союзник НАТО. Коли йдеться про економічні інтереси, геополітика не повинна втручатися на геополітичному рівні", – вважає виконувач обов’язків глави уряду Болгарії.

Донев додав, що збільшити поставки газу з інших джерел – насамперед із Азербайджану через нещодавно введений в експлуатацію інтерконектор – можна буде лише з 2024 року.

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Після відставки уряду Кирила Петкова болгарська влада знову почала говорити про можливі домовленості щодо поставок газу з "Газпрому". Такий крок там мотивують відсутністю гарантій отримання блакитного палива з інших джерел.

Раніше стало відомо, що уряд Болгарії вирішив прийняти лише одну з узгоджених семи поставок скрапленого газу від американської компанії Cheniere, незважаючи на те, що ціна майже на 30 євро нижча, ніж на європейських газових біржах.

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Теми: БолгаріяРосіягаз
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