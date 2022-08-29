Болгария начала переговоры с РФ о газе, но отрицает изменение внешней политики

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Галаб Донев в понедельник подтвердил, что София начала переговоры с российской компанией "Газпром" на "высшем уровне" по поставкам договоренных ранее объемов газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Донев заявил в эфире болгарского вещателя bTV.

Глава болгарского правительства уточнил, что речь идет не о заключении нового контракта с "Газпромом", а о возобновлении старого (который должен был завершиться в этом году) на дополнительный период в 2023 году - за ним Россия в одностороннем порядке перестала поставлять газ с апреля, когда София отказалась платить за него в рублях.

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"Министр энергетики (Розен Христов) ждет ответа "Газпрома". Мы, как временное правительство, хотим завершить то, что имеем как договоренности, и не вести переговоры о новых контрактах, это будет делать очередное правительство. Наша цель - гарантировать весь отопительный сезон" , – подчеркнул Донев.

Он подчеркнул, что в этом решении болгарского правительства "никакого геополитического поворота нет".

"Она (Болгария) – часть Европейского Союза, а также добросовестный и надежный союзник НАТО. Когда речь идет об экономических интересах, геополитика не должна вмешиваться на геополитическом уровне", – считает исполняющий обязанности главы правительства Болгарии.

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Донев добавил, что увеличить поставки газа из других источников – прежде всего из Азербайджана через недавно введенный в эксплуатацию интерконнектор – можно будет только с 2024 года.

После отставки правительства Кирилла Петкова болгарские власти снова начали говорить о возможных договоренностях по поставкам газа из "Газпрома". Такой шаг там мотивируют отсутствием гарантий получения голубого топлива из других источников.

Ранее стало известно, что правительство Болгарии решило принять лишь одну из согласованных семи поставок сжиженного газа от американской компании Cheniere, несмотря на то, что цена почти на 30 евро ниже, чем на европейских газовых биржах.