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По Сумщині за день було 43 "прильоти" з САУ й мінометів

Олена РощінаПонеділок, 29 серпня 2022, 23:58

За день 29 серпня російські військові чотири рази відкривали вогонь по території Сумської області, використовуючи самохідні артилерійські установки та міномети.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький 

Пряма мова: "За день, з 10 ранку до 22 вечора, росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах.

Усього 43 прильоти. Ворог використовував САУ та міномети".

Деталі: Обійшлося без жертв та руйнувань, повідомив голова Сумської області.

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Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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