По Сумщине за день было 43 "прилета" из САУ и минометов
Понедельник, 29 августа 2022, 23:58
За день 29 августа российские военные четыре раза открывали огонь по территории Сумской области, используя самоходные артиллерийские установки и минометы.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в частности, по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах.
Всего 43 прилета. Враг использовал САУ и минометы".
Детали: Обошлось без жертв и разрушений, сообщил глава Сумской области.
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