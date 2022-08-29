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По Сумщине за день было 43 "прилета" из САУ и минометов

Елена РощинаПонедельник, 29 августа 2022, 23:58

За день 29 августа российские военные четыре раза открывали огонь по территории Сумской области, используя самоходные артиллерийские установки и минометы.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в частности, по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах.

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Всего 43 прилета. Враг использовал САУ и минометы".

Детали: Обошлось без жертв и разрушений, сообщил глава Сумской области.

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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