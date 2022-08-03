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Кулеба подав Венедіктову на посла у Швейцарії

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 10:34
Кулеба подав Венедіктову на посла у Швейцарії
Ірина Венедіктова, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

Про це глава МЗС повідомив у інтерв’ю Укрінформу, передає "Європейська правда".

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", - сказав він.

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Глава української дипломатії зазначив, що ця ідея народилася "в колі декількох людей – сиділи, обговорювали, і була знайдена така опція".

За словами Кулеби, практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.

"Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі - Андрій Єрмак (керівник Офісу президента - ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП - ред.) - постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний. Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедіктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", - зазначив очільник МЗС.

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Нагадаємо, Верховна рада 19 липня проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора.

Теми: ВенедіктоваШвейцаріядипломатичні відносини
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