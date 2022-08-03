Литва стала єдиною державою ЄС, що публічно схвалила візит Пелосі на Тайвань

Литва стала єдиною країною ЄС, яка публічно схвалила суперечливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euobserver.

"Тепер, коли спікерка Пелосі відкрила двері в Тайвань набагато ширше, я впевнений, що інші захисники свободи та демократії пройдуть крізь них дуже скоро", — заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Він зробив таку заяву, коли літак Пелосі приземлився в Тайбеї.

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Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

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Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

Минулого року Литва вже викликала гнів Китаю, включаючи торгові санкції, дозволивши Тайваню відкрити фактичне посольство у Вільнюсі та відправивши міністрів і депутатів з візитами до Тайбею.

Депутати Європарламенту також кинули виклик Китаю, відвідавши Тайбей у листопаді минулого року та в липні цього року. А коментар Ландсбергіса щодо "інших захисників свободи" натякнув на запланований майбутній візит комітету із закордонних справ британського парламенту.

Тим часом відносини між ЄС і Китаєм також погіршилися через політичну підтримку Пекіном вторгнення Росії в Україну та через зловживання Китаєм щодо уйгурської меншини.

Як написав Джонатан Еял з британського оборонного аналітичного центру Rusi в статті в газеті The Straits Times, "в європейських столицях виникло побоювання, що однією з можливих відповідей Китаю ... може бути зростання рівня його співпраці з Москвою".

"Існує також побоювання, що зростання напруженості між Пекіном і Вашингтоном може відвернути увагу США від протистояння російському вторгненню в Україну", - додав він.

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