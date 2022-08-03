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У Пентагоні спростовують заяви РФ про знищення шести українських HIMARS

"Європейська правда"Середа, 3 серпня 2022, 11:20

У Пентагоні заперечили заяви РФ про те, що російські сили знищили шість із переданих Україні ракетних систем HIMARS.

Як повідомляє Reuters, про це сказав речник Пентагону Тод Брессіл.

"Нам відомо про ці останні заяви міністра оборони РФ Шойгу, і вони вкотре відкрито неправдиві", - сказав речник.

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Він додав, що українські військові застосовують передані HIMARS "з вражаючою точністю та ефективністю".

В РФ заявляли також про нібито знищення внаслідок російських ударів п’яти пускових установок для протикорабельних ракет Harpoon і трьох десятків гаубиць M777.

Нагадаємо, 1 серпня міністр оборони України повідомив про прибуття ще чотирьох HIMARS. Також США цього дня оголосили новий пакет допомоги для України, до нього входять 75 тисяч снарядів калібру 155 мм і "додаткові снаряди" для систем HIMARS. 

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Теми: СШАРосіяHIMARS
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