Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія обстріляла багатоповерхівку у Чугуєві: є загиблий та поранені

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 15:54
Пошкоджена багатоповерхівка у Чугуєві, ОВА

У середу вдень росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з РСЗВ, в результаті чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранненя.  

Джерело: Харківська ОВА в Telegram

Дослівно: "Ворог обстріляв прифронтовий Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними, касетними снарядами Ураган. В результаті потрапляння у житлову п’ятиповерхівку одна людина загинула, двоє отримали поранення".

Деталі: За інформацією ОВА, загинув 70-річний чоловік. Також отримали поранення 49-річна місцева мешканка та 53-річна громадянка Росії. Стан постраждалих середній. 

Передісторія: 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Херсонщина: ЗСУ знищили ворожі склади у Чорнобаївці й Бериславі – Завітневич

Зеленський: Якби РФ хотіла переговорів, то не стягувала би резерви на південь України

відеоОперація "Відплата": Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху

Вбивцю активістки Ноздровської засудили до 15 років за ґратами

Нове загострення в Нагірному Карабаху: повідомляють про загиблих і поранених з обох боків

ОК "Південь": Ворог збирає сили, хоче вийти на адмінкордон Херсонської області

Усі новини...
Харківська область
Харків готовий до можливого наступу росіян – голова області
Захисники Харківщини "демілітаризували" російську "Тунгуску"
Росіяни заявили, що будуть роздавати свої паспорти на окупованій Харківщині
Останні новини
02:45
Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
01:56
Авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"
01:40
Ворог знову обстріляв Нікополь
01:19
Наступні кораблі завантажені українським зерном і готові до відплиття – Кулеба
00:51
фотоНа Сумщині за день – 55 ворожих прильотів
00:30
Херсонщина: ЗСУ знищили ворожі склади у Чорнобаївці й Бериславі – Завітневич
23:52
Глобальна архітектура безпеки не спрацювала – Зеленський про конфлікти у світі
23:43
"Просто огидно": Зеленський – про поїздку Шредера до Москви
23:30
"Динамо" мінімально переграло "Штурм" у кваліфікації ЛЧ
23:07
Економічні новини 3 серпня: помилкові виплати у єПідтримці, Китай блокує імпорт з Тайваню
Усі новини...