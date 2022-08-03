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Росія обстріляла багатоповерхівку у Чугуєві: є загиблий та поранені

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 15:54
Росія обстріляла багатоповерхівку у Чугуєві: є загиблий та поранені
Пошкоджена багатоповерхівка у Чугуєві, ОВА

У середу вдень росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з РСЗВ, в результаті чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранненя.  

Джерело: Харківська ОВА в Telegram

Дослівно: "Ворог обстріляв прифронтовий Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними, касетними снарядами Ураган. В результаті потрапляння у житлову п’ятиповерхівку одна людина загинула, двоє отримали поранення".

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Деталі: За інформацією ОВА, загинув 70-річний чоловік. Також отримали поранення 49-річна місцева мешканка та 53-річна громадянка Росії. Стан постраждалих середній. 

Передісторія: 

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Теми: Харківська областьвійна
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